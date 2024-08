Spedizione fortunata per la Sardegna ad Arco 

Ennesima dimostrazione di qualità del movimento velico giovanile sardo al campionato Mondiale O’pen Skiff concluso venerdì ad Arco di Trento, sul lago di Garda. Tra i molti giovani velisti sardi che hanno partecipato, non sono mancati i piazzamenti di rilevo. Su tutti, quello di Enrico Loi della Lega Navale, Italiana sezione di Cagliari, che si è classificato secondo nella categoria Under 17.

Buona anche la prestazione di Antonio Simbula, del Windsurfing Club Cagliari, che tra gli Under 15 è arrivato terzo, con Gian Luca Pilia del Circolo Nautico Arbatax, campione italiano uscente, al decimo posto. Nella categoria Cadetti (Under 12) il risultato migliore è stato il sesto posto di Fabio Serra della Lega Navale Italiana sez. Sulcis.

Il tutto affogato nella classica atmosfera festosa che, soprattutto per i giovani, rende queste esperienze più complete, sin dalla bellissima cerimonia di apertura organizzata per le vie di Arco. Più di 185 partecipanti provenienti da tutto il mondo, 14 nazioni rappresentate e ancora una volta ospitati nel lago che ben si presta all’organizzazione di queste regate. L’O’pen Skiff è una barca con una buona diffusione in campo nazionale, di facile gestione, molto meno tecnica e più giocosa rispetto ad altri scafi e proprio per questo molto popolare nelle scuole di vela.

RIPRODUZIONE RISERVATA