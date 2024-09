Speculazioni e territorio, il no di Urzulei 

Il Consiglio comunale di Urzulei dice no alla speculazione energetica. È stato approvata all'unanimità una mozione che impegna il Comune a dichiararsi «indisponibile all'installazione di qualsiasi parco eolico o fotovoltaico senza previa consultazione e approvazione popolare e dell'Amministrazione». «Non possiamo accettare che qualcuno installi qualcosa nel nostro territorio senza la nostra approvazione – spiega il sindaco Ennio Arba. E aggiunge: «Negli incontri con la Regione sul tema transizione energetica e speculazione che prossimamente si svolgeranno anche in Ogliastra «parteciperemo sicuramente e sempre con spirito costruttivo, ma mantenendo saldo questo principio che non può e non dovrà mai essere messo in discussione». Intanto a Urzulei sono già state raccolte circa 300 firme per la legge di iniziativa Pratobello 2024. «Una grandissima partecipazione - conclude Arba - e la conferma che la popolazione è sempre attenta e sensibile alle tematiche sul territorio».

