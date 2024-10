Speculazione sprint, ecco il “sacco” della Sardegna 

Una mappa devastante, con pale e pannelli, posizionati di tutta fretta in una corsia di accelerazione procedurale, sufficienti per produrre energia per quasi 10 milioni di persone. È la black list del Ministero dell’Ambiente redatta in base ai nuovi parametri procedurali approvati con l’ultimo decreto varato il diciotto ottobre scorso da Palazzo Chigi.

Black list ministeriale

Si tratta dell’elenco dei progetti che usufruiranno della corsia di accelerazione prevista dal Decreto sprint sottoposto al Governo su proposta del responsabile del Dicastero dell’Ambiente Pichetto Fratin. Quello che pubblichiamo è un primo elenco dei progetti con una potenza energetica uguale o superiore a 50 megawatt per gli impianti fotovoltaici e 75 per quelli eolici, in base ai parametri indicati espressamente nell’atto di Governo. La graduatoria dei progetti, infine, terrà conto delle date di presentazione dei progetti “accelerati”. Il Decreto prevede anche delle precedenze per alcuni previsioni tecnologiche: la produzione di idrogeno e l’ammodernamento degli impianti esistenti.

A

Alà dei Sardi - Eolico - 15 Pale - 99 Mw - “Olivinditta"- Soc. Repsol Alà Dei Sardi

Assemini - Uta - Fotovoltaico - 61,98 Mw - Località "Santadi" - Soc. Leta

B

Barumini - Escolca - Gergei - Las Plassas - Villanovafranca – Eolico - "Luminu" - 17 Pale - 112,2 Mw- Soc. Grv Wind Sardegna 6

Bonorva - Agrivoltaico - 72,66 Mwp – Soc. Ds Italia 6

Buddusò - Pattada - Eolico - 79,2 Mw - 12 Pale – Soc. Ame Energy

C

Carbonia - Gonnesa - Agrivoltaico - 53,81 Mw – soc. Mag Sardegna –

Carbonia – Gonnesa - Agrivoltaico - 56,55 Mw - Flynis PV 42

Chiaramonti - Ploaghe - Codrongianos – Eolico - "Su Sassittu" - 90 Mw – Soc. Su Sassittu

E

Esterzili - Escalaplano – Eolico - "Amistade" - 21 Pale - 130,2 Mw – Soc. Sardeolica

Esterzili - Escalaplano - Seui - Eolico - 22 Pale - 136,84 Mw - "Esterzili Wind" Soc. Scs 15

Esterzili - Escalaplano - Seui - Eolico - 29 Pale - 153,9 Mw - Soc. Loto Rinnovabili

G

Galtellì - Agrivoltaico "San Martino" - 58,25 Mw, Soc. Luminora San Martino

Guspini - Agrivoltaico "Agrisardegna" - 102,27 Mw Soc. Ica Ren For

Guspini - Pabillonis - Agrivoltaico - "Agripauli" - 67,054 Mw Soc. Ica XII

Guspini - Agrivoltaico "Gr Guspini" - 89,27 Mw Soc. Grenergy Rinnovabili 7

Guspini - Gonnosfanadiga - Agrivoltaico - 56,868 Mw Soc. Maag Citronella

Guspini - San Nicolò D'arcidano - Agrivoltaico - "Green And Blue Su Soi Abc" - 152,7 Mw - Soc. Sf Grid Parity

Guspini - Agrivoltaico - "Agrimarmida" - 64,561 Mw Soc.Ica Bes

Guspini - Agrivoltaico - 64,40 Mw Soc. Ica Act

L

Luogosanto - Eolico - 14 Pale - 95,2 Mw - Soc. Myt Eolo 1

Luras - Tempio Pausania - Calangianus - Aggius - Eolico -"Parco Eolico Petra Bianca" - 84 Mw - 14 Pale Soc. Vge 04

M

Macomer - Borore - Agrivoltaico - "Macomer 5"- 52 Mw - Località "Badde Petrosa"- Soc. Energia Pulita Italiana 6

Mandas - Gesico - Escolca - Eolico - "Sa Murta" - 11 Pale - 79,2 Mw - Soc. Wpd Sa Murta

Mandas - Escolca - Serri - Isili - Eolico – 12 Pale - 86,4 Mw - "Lobadas" - Soc. Rwe Renewables Italia

Maracalagonis - Eolico - "Bruncu De Lianu" - 14 Pale - 92,4 Mw – Soc. Ecowind 2

Marrubiu - Santa Giusta - Palmas Arborea - Oristano - Agrivoltaico - 57,60 Mw - Iberdrola Renovables Italia S.P.A.

Milis - Tramatza - Agrivoltaico - 85,76 Mw - "Is Olias - Hergo Renewables S.P.A.

Mogoro - Agrivoltaico "Mogoro Agrisolare" - 65,9 Mw - Soc. Ski 40

Monti - Alà Dei Sardi - Buddussò - Eolico – "Parco Eolico Monti Alà Dei Sardi" - 12 Pale - 86,4 Mw - soc. Ponente Prime

Monti - Olbia - Eolico - 15 Pale - 99 Mw - soc. Repsol Monti

Mores - Ittireddu - Nughedu San Nicolò - Bonorva - Torralba – Eolico - 124 Mw - Località "Sa Costa" – Soc. Ven.Sar.

Mores - Agrivoltaico - 78,62 Mw - soc. Marmaria Solare 3 Srl

Mores - Agrivoltaico - 60 Mw - soc. Energia Pulita Italiana

N

Noragugume - Agrivoltaico - "Green And Blue Sa Pala e Su Chercu" - 120,1305 Mw - "Sa Pala 'e Su Chercu" – Soc. Dren Solare 14

Noragugume - Agrivoltaico - 83,19 Mw – Soc. Pacifico Dolomite

Nulvi - Sedini - Eolico - 99,2 Mw - "Orria" - Soc. Repsol Orria

Nurri - Repowering Eolico - 14 nuove Pale - 92,4 Mw - soc. Edison Rinnovabili

O

Orani - Agrivoltaico - 53,2mw - Loc. "Dore" - soc. Myt Sardinia 5

Orgosolo - Oliena - Nuoro - Eolico - 109,8 Mw - 11 Pale - 79,2 Mw - soc. Scirocco Prime

Ortacesus - Agrivoltaico - 50,036 Mw - "Azienda Di Penta e Bau Sueddi" – soc. Struzzi Del Sole Societa' Agricola

Orune - Nuoro - Eolico - 15 Pale - 90 Mw – soc. Orune Wind

Ozieri - Agrivoltaico - "Green And Blue Pianu De Roda" - 80 Mw - "Pianu De Roda" - soc. Sf Lidia Ii

Ozieri - Agrivoltaico - 67,81 Mw – soc. Giraffe Ce 3

P

Pabillonis - Agrivoltaico "Energia dell'olio Sardo" - 52,557 Mw – soc. Pacifico Lapislazzuli

Palmas Arborea - Agrivoltaico - 70,050 Mw – soc. Alter Sol Invictus

Palmas Arborea - Oristano - Agrivoltaico - "Green And Blue Serr'e Arena" - 120 Mw – soc. “Innovo Development 3 ”

Paulilatino – Zerfaliu - Villanova Truschedu - Fordongianus - Busachi – Agrivoltaico - 52,39 Mw -Marmaria Solare 2

Ploaghe - Agrivoltaico - Atlas Solar 3

Putifigari - Ittiri - Eolico - Monte Rosso - 14 Pale - 92,4 Mw - soc. Wpd Monte Rosso

Putifigari - Fotovoltaico - 72,64 Mw - Monte Siseri, Area Nord; Seddonai, Area Sud - soc. Ine Seddonai

Portoscuso - Fotovoltaico - 111,20 Mw - soc. Myt Sardinia 2

Porto Torres - Sassari - Fotovoltaico - 50,6 Mw - "Aree Sud" - soc. Eni New Energy

Porto Torres - Sassari - Fotovoltaico – "Porto Torres 2" - 58,128 Mw - soc. Green2grid

S

Sanluri - Agrivoltaico - "Seddari" - 66,58 Mw – soc. Gardena Solare

Santa Giusta - Agrivoltaico - "Green And Blue Sassu" - 65,96 Mw In Località Sassu – Soc. Nexta Sardinia

Sant'Andrea Frius - San Nicolò Gerrei - Serdiana - Dolianova - Eolico – 78 Mw – Soc. Sedda Perdonau Wind

Sassari - Agrivoltaico - "Nurra 1" - 67,5402 Mw - Soc. Tito Srl

Sassari - Agrivoltaico - "Tanca Beca" - 143,87 Mw – Soc. E-Solar 5

Sassari - Agrivoltaico - 358 Mw - Palmadula, La Corte, Canaglia, Li Piani, San Giorgio, Scala Erre - Soc. Palmadula Solar

Sassari - Agrivoltaico - 97 Mw – Soc. Ski S A1

Sassari - Agrivoltaico - "Li Molimenti" - 60 Mw – Soc. Opr Sun 9

Sassari – Agrifotovoltaico - "Ecovoltaico Nurra" - 144,21 Mw - Loc. "Giuanne Abbas" e "Elighe Longu" – Soc. Sigma Ariete

Sassari - Agrivoltaico - "Nurra 1" - 67,5402 Mw – Soc. Tito Srl

Sassari - Agrivoltaico - "Fv_Santa Maria La Palma" - 51,8162 Mw - Loc. "Su Bacchileddu" – Soc. Alter Dieci

Sassari - Agrivoltaico "Badde Trippida 2" - 62,072 Mw - Badde Tribide - Soc. Ferrari Agro Energia

Sassari – Fotovoltaico – Soc."Li Molimenti" - 60 Mw – Soc. Opr Sun 9

Sassari - Agrivoltaico - "Green And Blue Domo Spanedda" - 75,12 Mw Soc. Sf Lidia

Sassari - Agrivoltaico "Padalazzu" - 96,138 Mw – Soc. Geo Rinnovabile

Sassari - Agrivoltaico - "Green and Blue Fiumesanto" - 61,72 Mw - soc. Bas Italy Ventitreesima

Sassari - Agrivoltaico - "Agropv - Campanedda" - 61,854 Mw – Soc. Green Genius Italy Utility 15

Sassari – Eolico - 13 Pale - 78 Mw - "Crabileddu" - Planet Sardinia 1

Sassari – Agrifotovoltaico - "Ecovoltaico Nurra"- 144,21 Mw -

"Giuanne Abbas" e "Elighe Longu" - soc. Sigma Ariete

Sassari - Otto Impianti Fotovoltaici e Agrivoltaici - "Truncu Reale" - 61,15 Mw - soc. Fimenergia

Sassari - Agro-Fotovoltaico - "Green And Blue Serra Longa" - 61,6707 Mw – Soc. Sf Maddalena S.R.L

Sassari - Agrovoltaico - Macciadosa - 80,88 Mw Soc. Pacifico Cristallo

Sassari - Agrivoltaico - 60 Mw - "Campanedda" Soc. Energia Pulita Italiana

Scano di Montiferro - Macomer – Borore - Agrivoltaico - 86,31 Mw - soc. Ds Italia 30

Seneghe – Narbolia - San Vero Milis – Zeddiani - Siamaggiore - Solarussa - Eolico - 9 Pale - 75 Mw - sopc. Sorgenia Renewables

Serri - Eolico - "Serri" 13 - 93,60 Mw - soc. Sigmanrg

Sindia - Scano Di Montiferro - Eolico - 336 Mw - soc. Vcc Scano Sindia

Sindia - Santu Lussurgiu - Borore - Scano Di Montiferro – Macomer - Eolico - 13 Pale -78 Mw – Soc. Enel Green Power Italia

Sindia - Santu Lussurgiu - Borore - Scano Di Montiferro - Macomer – Eolico - 13 Pale – 78 Mw – Soc. Enel Green Power Italia

Sinnai - Maracalagonis - Eolico - 17 Pale - 122,4 Mw - Soc. Ecowind 6 06/05/2024

Solarussa - Tramatza - Agrivoltaico - 76,636 Mw – Soc. Ccen Oristano 3

Solarussa - Siamaggiore - Simaxis - Oristano - Agrivoltaico - "Giojana" - 83,3 Mw – Soc. Giojana

Solarussa - Zerfaliu - Agrivoltaico - "Fattoria Solare Soliu" - 59,148 Mw – Soc. Ef Agri Società Agricola

T

Tempio Pausania - Luras - Calangianus - "Parco Eolico Gallura" - 11 Pale - 79,2 Mw - Sardegna Prime

Tempio Pausania – Aglientu - Eolico - "Campovaglio - 77 Mw - 97 Mw - Soc. Acciona Energia Global Italia

Tergu – Nulvi – Sedini – Chiaramonti - Ploaghe - Codrongianos ("Repowering") - 99 Mw – Soc. Fri-El Anglona

Tramatza – Siamaggiore - Solarussa – Zeddiani - Agrivoltaico - 55,932 Mw – Soc. Ef Agri Società Agricola

V

Villacidro - San Gavino Monreale - Sanluri - Serramanna - Villasor - Agrivoltaico "Villacidro 3 - 51,3 Mw - soc. Green Energy Sardegna 2

Villacidro - Fotovoltaico - 51 Mw - soc. Shardana Energetica

Villasor - Agrivoltaico - "Energia Dall'olio Di Villasor" 53,996 Mw - soc. Peridot Solar Violet

Villasor - Agrivoltaico - "Energia Olearia Santu Perdu" - 64,36 Mw – soc. Peridot Solar Opal

Villasor - Fotovoltaico - 99,9908 Mw - "Saltu Bia Montis" – Soc. Acme Energia Solare

U

Uta - Fotovoltaico - "Fv Uta" - 98,55 Mw - Soc. Cva Eos

Uta - Agrivoltaico - 110,63 Mw - Villamuscas – Tupiabis - Soc. Lightsource Renewable Energy Italy Spv 15

Uta - Fotovoltaico - 94,99 Mw – Soc. Risorsesarde

Uta - 96,152 Mw - "Serra Taccori" – Soc. Diomede

Uta - Assemini - Agrivoltaico - "Madagoccu" - 75 Mw – soc. Repsol Uta

Uta - Fotovoltaico - 65,8028 Mw - "Sa Tanca De Su Marchesu" – soc. Agrisard

Z

Zerfaliu - Solarussa – Agrivoltaico - 51,86 Mw – soc. Ecoenergy Solar Park 1

