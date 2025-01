Speculazione, Sardegna verso il buio normativo 

Tutto come abbondantemente previsto. Impugnata, come non poteva essere altrimenti. La legge sulle «aree idonee», quella tanto declamata negli uffici di viale Trento, sede della presidenza della Regione sarda, si infrange rovinosamente sulle forche caudine dell’Avvocatura di Stato. La “sentenza”, per adesso solo dei togati di Palazzo Chigi, è senza appello: incostituzionale, dall’inizio alla fine. Del resto lo avevamo anticipato quindici giorni fa: il ricorso alla Corte Costituzionale era solo questione di giorni.

Rigori volontari

Così è stato, con una settimana d’anticipo rispetto alla scadenza dei sessanta giorni a disposizione per presentare “opposizione” a una legge che sin dall’inizio è apparsa debole e facilmente impugnabile. I legali dello Stato hanno avuto gioco facile. La Regione sarda non ha potuto fornire assist migliore alle toghe statali: due falli da rigore, la moratoria e la legge sulle aree idonee, tanto netti che ai più sono persino apparsi volontari e ricercati. Certo, semplicisticamente, si sentenzierà: attacco della Meloni alla Todde, Governo contro Regione. Armati uno contro l’altro solo per mero scontro politico. Lettura a buon mercato, per partigiani della politica da stadio. In realtà, l’impugnativa di una legge regionale da parte del Governo, raramente è frutto di valutazioni politiche.

Atti dovuti

Il più delle volte si tratta di atti dovuti. L’Avvocatura dello Stato, che propone le impugnative al Consiglio dei Ministri, non è esattamente un organo politico, anzi. Si tratta del braccio legale dello Stato, caratterizzato da sempre da un’autorevolezza “terza”, sulla quale è raro si scatenino contestazioni politiche “faziose”. Comprensibile che taluni cerchino di trasformare l’impugnativa in “caciara" politica, ma la questione è maledettamente seria. Certo, la missione dei legali è esplicita: difendere gli interessi dello Stato. Per farlo, come fa o dovrebbe fare la stessa Regione sarda contro le leggi di Roma, gli avvocati con l’effige statale puntano a salvaguardare le competenze attribuite dalla Costituzione allo Stato.

Rischio sconfinamenti

La contesa ha un campo ben definito: evitare stravolgimenti sulle materie assegnate reciprocamente a Regioni e Ministeri, cercando di evitare reciproci sconfinamenti, a partire da quelle materie “concorrenti” dove il confine sulle competenze è labile, a volte indefinito. Il rischio è dietro l’angolo: se una legge border line non viene impugnata, sottoponendola al giudizio costituzionale, si rischia di generare un “precedente” che potrebbe consolidare giurisprudenza o addirittura dettare lo stravolgimento del riparto delle competenze. Per questa ragione servire su un piatto d’argento una normativa regionale, come è stato fatto con la legge sulle aree idonee, tutta in contrasto con la legislazione nazionale e persino con palesi “sforamenti” costituzionali, finisce per regalare allo Stato un “rigore” palese. L’impugnativa costituzionale che Palazzo Chigi ha deliberato nell’ultima seduta del Consiglio dei Ministri è una sorta di déjà-vu, con lo schema analogo adottato con la legge-moratoria per la quale si attende a breve il verdetto dell’Alta Corte. Nel frattempo, però, il Governo ha deciso di spedire alla Corte Costituzionale anche la legge sulle cosiddette «aree idonee».

Sarabanda di leggi

Ora, nel Palazzo della Consulta, c’è l'intera “sarabanda” legislativa messa in campo dalla Giunta Regionale in quasi un anno di permanenza al governo di viale Trento: dalla legge-moratoria, risultata inutile e inefficace, alla legge « per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi ». La moratoria è finita rovinosamente tra le leggi abrogate anzitempo, la seconda, quella sulle aree idonee, si inerpica stamane sul colle più alto di Roma, quello del Quirinale, dove, insieme alla Presidenza della Repubblica, ha sede anche la Corte delle Leggi.

Capi d’imputazione

Gli avvocati dello Stato hanno lavorato per settimane per mettere nero su bianco i “capi d’imputazione” sulla legge sarda. Non hanno avuto grandi difficoltà: ancor prima che sulle questioni costituzionali, i rilievi sono incentrati sulle esplicite violazioni delle leggi dello Stato. Il primo vulnus è certamente il Decreto Draghi: la Regione sarda ha dichiarato di sposare in pieno il suo contenuto, non foss’altro perché l’attuale Presidente della Regione era all'epoca Vice Ministro in un dicastero chiave per quel provvedimento. Peccato, però, che nella legge regionale, quasi a scopo propagandistico, ma inutile ai fini pratici, sia stato introdotto un “divieto”, di fatto “finto”, sulle «aree non idonee». I legislatori regionali hanno, quindi, approvato la norma, la legge 20 del 2024, facendo finta di non sapere che il Decreto Draghi aveva, invece, esplicitamente, previsto che anche nelle «aree non idonee» sarebbe stato possibile, seppur con procedure ordinarie, realizzare impianti eolici e fotovoltaici.

Finto divieto

Un “divieto” di fatto campato per aria visto che la Regione sarda ha deliberatamente scelto di «non» utilizzare la competenza “statutaria”, di rango costituzionale, quindi gerarchicamente superiore al Decreto Draghi, in materia «urbanistica». La norma statutaria gli avrebbe, infatti, consentito di imporre “divieti urbanistici” garantiti, quelli sì, da una norma primaria in grado di tutelare al meglio le prerogative costituzionali dell’Isola, vietando alla radice l’ondata speculativa in atto. Non è un caso, infatti, che le contestazioni del ricorso statale, varato martedì sera dal Consiglio dei Ministri, risultino esplicitamente rivolte a due materie, “energia” e “beni culturali e paesaggistici”. Si tratta di due competenze sulle quali la Regione non solo è debole costituzionalmente, ma deve far i conti con espliciti pronunciamenti contrari della stessa Corte Costituzionale. L’Avvocatura dello Stato del resto è stata esplicita: la Regione sarda non ha messo a frutto i poteri autonomistici a sua disposizione e ha preferito adottare leggi “energetiche”, andando ad incidere su competenze statali e in contrasto con norme comunitarie.

Competenze “scippate”

Le competenze sull’energia sono palesemente concorrenti, appartenenti all’articolo quattro dello Statuto, mentre i «beni culturali e paesaggisti» sono stati “colpevolmente” scippati alla Regione sarda in un accordo "suicida” del 2007 con lo Stato, introducendo un obbligo alla co-pianificazione paesaggistica in palese violazione delle stesse norme di attuazione del 1975 che le avevano integralmente attribuite al governo dell’Isola.

Richiami gratuiti

Richiamare “genericamente”, come fa la legge sulle aree idonee, nel solo titolo della normativa, altre competenze, come quella urbanistica, non solo non è servito a niente, ma ha lasciato indifferenti i legali dello Stato. Non poteva essere diversamente visto che il “potere” statutario-urbanistico non risulta minimamente applicato nel “corpo” delle disposizioni legislative sulle «aree idonee». La conferma che la «competenza urbanistica», che come detto non trova alcuna applicazione nella legge regionale, sia fatta salva dal ricorso dello Stato è messa nero su bianco nel dispositivo di impugnazione: le violazioni si manifestano – secondo i legali della Regione – «eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea in materia di energia e di beni culturali e paesaggistici».

Niente “Riforme di Stato”

Altro aspetto rilevante, in prospettiva, è dato dal fatto che nel ricorso lo Stato non ha invocato, ma sarebbe stato difficile provarlo, che il Decreto Draghi si colloca nel quadro delle « riforme economiche-sociali » della Repubblica. Un elemento fondamentale che consente di mantenere intatta la forza “costituzionale” dell’articolo 3 dello Statuto, quello che contempla, alla lettera “f”, la competenza primaria in materia di «urbanistica», superabile a giudizio della Corte, solo davanti ad una “riforma” rilevante sul piano economico e sociale dello Stato.

Ripercussioni romane

Il ricorso di Palazzo Chigi, che ora arriverà rapidamente all’attenzione della Corte, ancora senza un Plenum completo, rischia di avere ripercussioni pesantissime sul piano sostanziale, ancor prima della stessa pronuncia da parte dei Giudici delle Leggi. La decisione del Governo, su proposta dell’Avvocatura di Stato, costituisce di fatto il via libera per procedere speditamente all’approvazione dei progetti che da tempo attendono di essere esaminati da parte della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale. Una prima avvisaglia dell’atteggiamento dell’organismo statale si era manifestata subito dopo l’approvazione della legge sulle aree idonee da parte del Consiglio Regionale della Sardegna: in meno di una settimana erano stati approvati diversi progetti ricadenti in aree definite «non idonee» dalla legge regionale. Un chiaro segnale teso a “disapplicare” quella norma ritenuta dagli stessi uffici ministeriali incapace di “scavalcare” sul piano gerarchico delle fonti il Decreto Draghi. Ora questo deliberato governativo “bolla” di fatto la legge come ininfluente, dando nuova linfa alle approvazioni di progetti eolici e fotovoltaici.

Il bivio finale

A quel punto la Regione si troverà davanti ad un bivio: concedere l’autorizzazione unica a quei progetti, dando il via libera all’invasione nefasta dell’Isola, oppure approvare una norma “urbanistica” stringente in base allo Statuto sardo, in sostanza la legge “Pratobello”. Se non lo farà in tempi rapidi la storia dell'Isola sarà drammaticamente segnata. Con tanto di responsabili e responsabilità.

RIPRODUZIONE RISERVATA