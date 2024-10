Il paesaggio è un bene da difendere a tutti i costi. Ne sono convinti i protagonisti del forum che, nella sede de L’Unione Sarda, a Cagliari, ha visto la partecipazione di amministratori e imprenditori di Alghero. No alla speculazione per l’eolico, offshore in testa, con la minaccia delle turbine eoliche in mare in un’area di 950 chilometri quadrati. Pratobello, guardia alta dei Comitati: presto torneremo a Cagliari.

