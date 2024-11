Speculazione & energia, crocevia giudiziario 

Mappa e calendario alla mano, la nuova stagione è già giudiziaria. Il crocevia è tutto nella Capitale, tra Colosseo e Pantheon, tra Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, massima corte amministrativa e il Quirinale, residenza della Corte Costituzionale, suprema Corte delle Leggi. Lo scacchiere è un labirinto, tra sentenze e ordinanze, tra cautelari e riserve. Il futuro della speculazione energetica in terra sarda, l’assalto di lobby e faccendieri all’Isola dei Nuraghi, passa, oggi come non mai, per i Palazzi di Roma, quelli che contano, gli unici che parlano per sentenza. Se da una parte, nel Consiglio Regionale della Sardegna, si discute dell’ennesima legge destinata a lasciare il via libera all’invasione speculativa dell’Isola, dall’altra, a ridosso del Tevere, si decidono le sorti energetiche in terra sarda.

Date segnate

Le date sono già scolpite nell’agenda della politica, capaci di segnare decisioni e strategie, a indicare tempi e possibili rimedi. Non è un segreto: la Giunta regionale sarda vive con angoscia l’udienza dell’11 dicembre prossimo quando la Corte Costituzionale sarà chiamata a decidere sul ricorso del Governo Meloni contro la “famigerata”, quanto inutile, moratoria approvata lo scorso 4 luglio dal Consiglio Regionale della Sardegna. È una vera e propria corsa contro il tempo, non tanto per approvare “urgentemente” le aree idonee, legge destinata a naufragare nel limbo dell’inutilità, quanto per evitare un giudizio scontato e pesante sull’illegittimità costituzionale della legge che voleva bloccare tutto per non bloccare niente, come effettivamente è stato.

Abrogare moratoria

Uno dei punti cardine della legge sulle «aree idonee» infatti, è proprio l’abrogazione totale della “moratoria”, come se prima dell’udienza dell’undici dicembre i legislatori sardi volessero far sparire anche le impronte digitali di quel provvedimento. Una legge totalmente inutile, se non dannosa, visto che ha lasciato ancora campo libero ai faccendieri del sole e del vento per portare avanti le procedure ministeriali di quei progetti devastanti da posizionare negli scenari paesaggistici più esclusivi dell’Isola. Un provvedimento che non ha bloccato la devastazione del Monte Linas o del Marganai, ha consentito che corressero i cantieri del Tyrrhenian Link a Selargius, così come non ha fermato lo scempio assoluto in corso sulle pendici del Limbara. A questo si aggiunge che gli uffici di Roma hanno proseguito imperterriti nell’avanzamento degli iter autorizzativi di centinaia di progetti, eolici e fotovoltaici, considerando la moratoria alla stregua di carta straccia. Se la sentenza “costituzionale” sulla moratoria potrebbe essere schivata dalla sua cancellazione “ tout court ” prevista nella legge sulle aree idonee, niente si potrà fare per scansare l’udienza ormai prossima del 21 novembre quando Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, la più alta delle Corti amministrative, sarà chiamato a decidere sulle sorti del Decreto più nefasto dell’era Draghi. Da valutare c’è il provvedimento più “coloniale” del Governo del banchiere d’Europa, quello che ha riservato in esclusiva alla Sardegna una valanga indiscriminata e indefinita di pale eoliche e distese sconfinate di “graticole” solari, gas da trasportare con bettoline e carri bombolai, ovviamente a costi stellari, tutti da gravare solo ed esclusivamente sui cittadini sardi. In quel provvedimento, oltre alla palese sponsorizzazione da parte del governo multicolore del progetto Snam per la dorsale del metano, da realizzare attraverso rigassificatori costieri, era contemplata la più evidente discriminazione economica mai attuata in Italia. Nel decreto, infatti, era previsto il contrario di quello che era accaduto in tutta Italia: mentre per tutte le regioni il costo delle infrastrutture, metanodotti e diramazioni, era stato conteggiato nel prezzo unico nazionale del gas, per la Sardegna, nel famigerato decreto Draghi, era stato previsto che il costo del combustibile sarebbe stato uguale a quello applicato nelle altre regioni solo sino all’imboccatura del porto. Dal rigassificatore in poi le società avrebbero fatto gravare sulle bollette dei cittadini sardi tutti i costi dell’infrastrutturazione, mettendo chiaramente fuori mercato lo stesso combustibile.

Secessione al contrario

Un vero e proprio atto di secessione al contrario, con lo Stato che sgancia la Sardegna dai “livelli” essenziali di energia per affidarla alla più bieca speculazione anche sul versante del gas. Le inchieste del nostro giornale sul misfatto energetico contenuto in quell’atto di Governo fecero emergere le gravissime conseguenze sull’economia della Sardegna portando di fatto la giunta Solinas ad impugnare il decreto Draghi prima al Tar e poi al Consiglio di Stato. La sconfitta al Tar Lazio della Regione sarda era apparsa da subito viziata da valutazioni abnormi e destituite di fondamento oggettivo e giuridico tanto che il Consiglio di Stato, decise di disporre una sostanziale sospensiva del provvedimento in attesa di una rinegoziazione dello stesso Decreto. Non se ne fece niente, nè allora, nè oggi. La trattativa con il Governo si è rivelata inutile, incapace di ripristinare pari diritti e pari condizioni per l’Isola.

Resa dei conti

Ora, però, la resa dei conti sembra essere giunta. Vista l’assenza di iniziativa della Regione e dello stesso Governo è stato il Comune di Portoscuso a presentare al Consiglio di Stato l’istanza di “prelievo” della causa, ovvero la richiesta esplicita di discussione del processo e la conseguente decisione. Una mossa che ha spiazzato non poco l’attuale governo regionale visto che quel decreto era stato elaborato proprio dal Governo Draghi, di cui l’attuale Presidente era Vice Ministro con una delega sostanziale alla stesura di quell’atto. Ora, di fatto, la Regione non può tirarsi indietro e deve portare avanti la causa contro quell’atto “energetico”, nonostante una delle ispiratrici fu proprio l’attuale Presidente. Sarà una guerra giudiziaria, dagli esiti incerti. Un processo sul quale scende in campo pesantemente la Snam, la società della dorsale del gas a tutti i costi, per chiedere al Consiglio di Stato di respingere il ricorso della Regione sarda. Su un punto la società del gas si concentra: va respinta la richiesta della Sardegna di trasmettere “incidentalmente” la causa alla Corte Costituzionale. I legali della Regione rispediscono al mittente la reprimenda della Snam: la Corte delle Leggi deve essere chiamata a valutare la legittimità o meno del decreto Draghi. Lo scontro, con tanto di contraddizioni, è appena agli inizi. Il crocevia, ancora una volta, è il Colle più alto di Roma.

