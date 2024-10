Speculazione energetica, un convegno 

In un momento storico in cui le sfide ecologiche e sociali si fanno sempre più pressanti in Sardegna parlare di transizione energetica è quanto mai necessario.

«Le preoccupazioni espresse da molti non sono un invito a mantenere il ricorso ai combustibili fossili, ma al contrario, l’urgenza attuale è definire chiaramente quanta energia serve, a chi e per quali scopi», afferma Rita Atzeri de Il Crogiuolo che per domani alle 17, all’Orto giardino Mariposa de Cardu ha organizzato un dibattito sul tema: “Comunitaria. Energia per le comunità o comunità per l’energia? Tra speculazione e retorica, quale futuro possibile”. «Se il cuore di questo dibattito è davvero la salvaguardia dell’ambiente e la salute delle persone, dobbiamo partire da questi elementi fondamentali», aggiunge, «questo argomento richiede il coinvolgimento attivo dei cittadini, che hanno il diritto e il dovere di organizzarsi per difendere la propria terra». A sviluppare l'argomento saranno Antonio Muscas, ingegnere e consigliere comunale di Villacidro, Maria Paola Morittu di Italia Nostra, lo storico Gianni Fresu, Giulia Lai del Comitato No Tyrrhenian Link Quartu e il sindaco di Villanovaforru Maurizio Onnis insieme agli organizzatori.

«Se in Italia si potesse coprire ogni territorio con pale eoliche e pannelli fotovoltaici, non risolveremmo il problema in quanto la corsa allo sviluppo del terzo mondo continua senza sosta, così come la corsa agli armamenti. È fondamentale quindi, riscoprire la relazione tra comunità, territori, cultura e il loro fabbisogno energetico per affrontare la transizione energetica in modo giusto e sostenibile», conclude Atzeni.

