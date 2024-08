Speculazione energetica: «Pronti a scendere in piazza» 

Assemini si mobilita contro la diffusione incontrollata impianti eolici e fotovoltaici. Le strategie che l’amministrazione comunale adotterà per disciplinare le future installazioni saranno tal centro di un incontro previsto per il mese prossimo: «È il momento di dire basta», dice il sindaco Mario Puddu: «Anzi siamo in forte ritardo. La salvaguardia del nostro ambiente e del territorio è di primaria importanza, un’eredità che è nostro dovere preservare per noi e per le generazioni che verranno». Puddu respinge con vigore le accuse di essere “timido” sull’argomento: «In ottobre, quando ancora l’allarme non aveva assunto queste proporzioni, Assemini aveva organizzato un incontro-dibattito sul tema: in quell’occasione si era già detto che dietro la transizione energetica non deve nascondersi la speculazione energetica. In questi frangenti è facile oscillare tra populismo e terrorismo».Il convegno di settembre avrà, prosegue Puddu, un punto di partenza imprescindibile: «Per soddisfare il nostro fabbisogno di energia non si dovranno minimamente scalfire territorio, ambiente e paesaggio. Sarà l'occasione, invitando esperti, istituzioni e la popolazione, per capire e avere dati certi riguardanti la nostra isola. Noi ci saremo, anche al costo di scendere in piazza».

Il consigliere di minoranza Ignazio Pireddu ha presentato una mozione sul tema: «Il Consiglio comunale approfondisca questa tematica per valutare insieme le future richieste di nuove installazioni nel nostro territorio».

