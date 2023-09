«Speculazione energetica, pronta la proposta per una moratoria» 

Il Coordinamento dei comitati sardi contro la speculazione energetica prosegue la grande mobilitazione. Per domani alle 10,30 è stata convocata una conferenza stampa sotto i portici del palazzo del Consiglio regionale.

Lo scopo è ricordare al presidente del Consiglio Regionale, Michele Pais, gli impegni presi in occasione dell'incontro del 14 settembre al termine di una manifestazione.

«Sarà anche occasione per presentare il nostro contributo per la proposta di legge di moratoria sulle autorizzazioni di qualsiasi tipo di impianto e infrastruttura per la produzione energetica e di realizzazione di reti di trasmissione, a effetto immediato, in attesa dell'elaborazione di un piano energetico ambientale regionale», spiegano gli esponenti del coordinamento. «Auspichiamo che il Parlamento dei sardi difenda la Sardegna e si assuma le proprie responsabilità di fronte al popolo sardo approvando subito la legge di moratoria a effetto immediato su qualsiasi tipo di impianto e infrastruttura per la produzione energetica e di realizzazione di reti di trasmissione, per ottenere il tempo necessario per l’elaborazione di un piano energetico ambientale regionale deciso con le comunità locali della Sardegna», avevano detto nei giorni scorsi.

