Speculazione energetica, le strategie di una battaglia 

Il momento è cruciale: in ballo c’è il futuro di una terra che in nome della transizione energetica rischia di finire in una centrifuga speculativa senza precedenti. Nell’Oristanese, dove appena due mesi fa sono approdate due navi cariche di gigantesche pale eoliche e dove piovono decina di richieste delle multinazionali, si moltiplicano gli eventi per ribadire la preoccupazione di fronte a quella che si annuncia una colonizzazione in piena regola.

Domani a partire dalle 10, l’aula magna del Consorzio Uno in via Carmine a Oristano ospiterà il dibattito “Il nostro contributo per salvare la Sardegna dalla speculazione energetica”. L’appuntamento, promosso dall’associazione culturale “Senatore Lucio Abis”, con il contributo della Fondazione Sardegna, accende i riflettori sull’impatto, devastante, che i progetti avrebbero sul vulnerabile paesaggio isolano. «Appare a tutti evidente quale sia il pericolo che sovrasta la Sardegna se si dovessero realizzare leprospettive disegnate dal Decreto Draghi - osserva il presidente dell’associazione Pietro Arca - La Regione ha il dovere di porre in essere, coinvolgendo i Comuni, le associazioni ed i movimenti che sono nati anche di recente nella nostra Isola, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica e paesaggistica per mettere al riparo il patrimonio ambientale e il paesaggio della ruralità sarda dall’assalto indiscriminato che si profila».

Ad analizzare lo “Scenario energetico del decreto Draghi in Sardegna” sarà l’imprenditore ed editore de L’Unione Sarda, Sergio Zuncheddu; Giuseppe Pulina approfondirà lo “Scenario paesaggistico ambientale”, mentre in collegamento da Roma è previsto l’intervento di Vincenzo Cerulli Irelli, ex deputato, costituzionalista e docente universitario. Spazio poi alla proposta del Comitato scientifico per l’insularità in Costituzione che sarà presentata da Maria Antonietta Mongiu, Giuseppe Biggio, Rita Dedola e Benedetto Ballero.

Le conclusioni saranno affidate al presidente del Consorzio Uno, Gianvalerio Sanna.

RIPRODUZIONE RISERVATA