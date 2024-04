Speculazione energetica La protesta dei comitati: «No al Tyrrhenian Link» 

Il loro “No” alla speculazione energetica lo hanno voluto gridare davanti al mare di Terra Mala, nel litorale di Quartu. Proprio lì dove da due mesi sono iniziate le operazioni preparatorie per accogliere il gigantesco cavo di Terna, che collegherà la Sardegna alla Sicilia. Un’opera da 1,9 miliardi del colosso dell’energia, fortemente osteggiata da tutti i comitati che da mesi si battono per contrastare non le energie rinnovabili, ma lo sfruttamento che si portano dietro.

No allo sfruttamento

C'erano proprio tutti ieri mattina, da Tempio a Quartu, con le magliette colorate e i megafoni. Un corteo di circa 400 persone che da via Delle Ninfee nello spiazzo a strapiombo sul mare, si è poi diretto nella lottizzazione di Marina Delle Nereidi.In testa c’era il comitato No Tyrrhenian Link di Selargius con la portavoce Rita Corda che guidava gli altri seguaci, tutti con la maglietta gialla. «Il Tyrrhenian Link - ha spiegato – è diventato centrale nella lotta alla speculazione energetica. La scelta di riunire qui tutti i comitati a livello regionale non è casuale perché questo è il luogo di approdo del cavo elettrico che collegherà la Sardegna alla Sicilia e che da Terra Mala arriverà a Selargius, nelle due stazioni elettriche in 17 ettari di campagna».

Spostate l’approdo

Per il comitato di Quartu c’era Maria Paola Murgia, con casa proprio nella lottizzazione di Marina Delle Nereidi che ha sottolineato il fatto che «non sono state presentate osservazioni, cosa che invece hanno fatto sia in Campania che in Sicilia riuscendo addirittura, nel caso della Campania, a spostare la localizzazione della struttura. Qui invece niente. Bloccare il Tyrrhenian Link non sarà facile, ma almeno chiediamo che sia spostato l’approdo». La folla è aumentata fino a riempire completamente il piazzale dove non è più riuscito a passare nemmeno il mezzo del Ctm che qui ha il capolinea. La protesta era anche sui muri con scritte contro il sindaco di Quartu Graziano Milia e contro l’opera.

Nuova schiavitù

Luigi Pisci rappresentate del comitato Sarcidano Difesa territoriale. «Siamo qui - ha detto – perché la speculazione energetica ha iniziato concretamente a mordere il territorio della Sardegna. È necessario dare un segnale di opposizione. La Regione coinvolga i comitati e normi il processo». Sulla stessa linea Marco Pau di Su Entu Nostu di Sanluri: «Siamo venuti qui per manifestare contrarietà a quella che chiamiamo la nuova schiavitù. Questo cavo sarà per noi un guinzaglio ed è nato per esportare energia propedeutica all’installazione di aerogeneratori di grande taglia e campi fotovoltaici che invadono il territorio».

Gianni Monteduro, bandiera in mano, è arrivato dalla Gallura e per essere qui con il Comitato Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica ha fatto trecento chilometri. «Arrivo da Tempio, che è il simbolo di questa lotta: ci sono state richieste per realizzare 110 torri. Uno scempio». C'erano anche gli striscioni di Nuraxi Figus, “No cavidotti, no sottostazione” quelli che “basta speculare con il vento” e poi le bandiere di Liberu con Samuele Mereu che ha tenuto a precisare: «Appoggiamo in pieno la lotta dei comitati e riteniamo che non sia solo una battaglia del luogo ma una lotta che riguarda tutta la Sardegna. Non possiamo lasciare una risorsa come l’energia nelle mani delle multinazionali».

RIPRODUZIONE RISERVATA