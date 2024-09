La mobilitazione per il progetto di legge di iniziativa popolare Pratobello 24 va avanti in tutta l’Isola, in vista della presentazione delle firme in Consiglio regionale. Ieri si è parlato di “aree idonee” in un incontro a Nuoro tra la presidente Todde e i sindaci. No alle turbine eoliche da Sanluri e Urzulei.

