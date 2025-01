Speculazione energetica, dibattito all’Iti 

Speculazione energetica, assalto alla Sardegna. Il tema al centro del dibattito dell'incontro organizzato per sabato 25 gennaio dal coordinamento Ogliastra-Pratobello 24. L'appuntamento è in programma per le 9.30, nell'aula magna dell'Iti a Tortolì. Un incontro il cui obiettivo è far conoscere, informare, divulgare, far prendere consapevolezza sui rischi legati alla speculazione energetica. Interverrà Mauro Pili, caporedattore dell'Unione Sarda, autore di una lunga serie di inchieste. Quindi sugli aspetti legati alla giurisprudenza si focalizzerà l'avvocato Michele Zuddas cui seguirà l'intervento di Claudia Zuncheddu, medico Isde (associazione Medici per l'ambiente), su aspetti tecnici legati all'impatto di queste strutture sul paesaggio l'ingegnere industriale Giovanni Cossu.

E ancora sulle azioni che si sono già intraprese e quelle in programma parlerà il sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu, insieme alla coordinatrice Gallura contro la speculazione Maria Antonietta Pirrigheddu. A moderare il dibattito il sindaco di Talana, Christian Loddo, coordinatore Ogliastra Pratobello 24. Si tratta del primo di una serie di incontri sul tema. Gli organizzatori sperano in una grande partecipazione.

