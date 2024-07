«Speculazione da respingere» 

Nessun paese è al sicuro dall’assalto dei “signori del vento”. Lo ha scoperto, a sue spese, il sindaco di Villanova Tulo Alberto Loddo. «Ho ricevuto tramite pec la presentazione di un progetto senza che mi venisse chiesto se fossi d’accordo. Purtroppo si tratta di iniziative che non sono condivise con i territori e con la gente ma imposte dall’alto». Lo ha raccontato ieri in piazza Roma dove, insieme al comitato Sarcidano Difesa territoriale, si sono ritrovati amministratori (tra loro i sindaci di Orroli Alessandro Boi, di Sadali Barbara Laconi, di Laconi Salvatore Argiolas e il vice sindaco di Isili Enrico Melis) ma anche tanti cittadini preoccupati dall’assalto: sono oltre una decina i progetti che ricadono nel territorio interessando tutti i paesi, sovrapponibili tra di loro perché la posizione delle pale viene ricalcata in quasi tutti i progetti. Escalaplano, Seui, Esterzili, Isili, Serri, Escolca, Mandas, Nurri, Orroli, Gergei, Villanova franca, Barumini, Genoni, Villanova Tulo, nessuno di questi paesi è al sicuro. «Non è un caso», ha detto Luigi Pisci, portavoce del comitato, «che per questa nuova assemblea abbiamo scelto proprio Villanova Tulo: qui ricadono molti progetti. Inoltre vi è un nucleo forte in questa che è una zona straordinaria, in questo momento è particolarmente minacciata».

Una battaglia che coinvolge tutta l’Isola: nell’assemblea si è parlato della legge di iniziativa popolare portata all’attenzione dei comitati dal sindaco di Orgosolo. Ed è intervenuta la rappresentante del comitato gallurese Maria Grazia Demontis. «Il Sarcidano», ha detto, «è stato il primo posto che si è attivato per respingere la speculazione». Perché dire no all’assalto? «Il paesaggio è quello che ci tiene vivi. Nessuno ha il patrimonio archeologico della Sardegna. Da fuori vengono ancora una volta per civilizzarci perché siamo considerati arretrati».

L’iniziativa di Villanova Tulo non è certo fine a se stessa. «Entrano nei nostri territori senza chiedere il permessi e, se non si vende, si viene espropriati dei propri terreni. I nostri territori sono invisibili quando si tratta di diritti sociali ma ben visibili per le speculazioni. Dopo tutto questo ai sardi non resterà nulla», ha concluso Pisci. Che ha dato appuntamento al prossimo incontro, in programma il 1° agosto a Genoni.

