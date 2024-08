Speculatori, monta l’ira dei sardi 

Il centro storico di Oristano ancora una volta cuore di una manifestazione contro la speculazione energetica legata alle energie rinnovabili. Il comitato Ajò stop devastazione ieri mattina ha organizzato un corteo per le vie del “salotto” cittadino, ribadendo la necessità alla Regione di intervenire con forza contro quella che per loro è diventata una colonizzazione di aziende straniere per fare business sulle spalle dei sardi e del loro territorio.

L’appello

«La Todde ci dica cosa intende fare e da che parte sta», dichiara Bustianu Cumpostu, leader di Sardigna Natzione. Secondo l’indipendentista «il popolo sardo deve sapere se il governo regionale è in grado o meno di opporsi a queste speculazioni o se è organico e in sintonia con lo Stato, lo stesso governo che sta portando in Sardegna le multinazionali». E poi aggiunge: «Se la Todde non ha la forza di opporsi, informi il popolo sardo così si troveranno altre soluzioni, compresa quella di rivolgersi alla Corte dell’Aja».Il rappresentante del comitato Ajò stop devastazione. Luigi Salis, ritiene che all’indomani dell’incontro tra alcuni comitati e l’assessore regionale agli Enti Locali Francesco Spanedda, per quello che doveva essere un primo confronto per la definizione delle Aree Idonee alla realizzazione dei parchi eolici e fotovoltaici, «non si può che prendere atto che l’approccio non è compatibile con l’emergenza in atto». Secondo Salis «è necessario bloccare tutto prima che la devastazione eolica sia irreparabile, interrompere tutti i cantieri, anche quelli già autorizzati, e se è necessario pagare tutte le penali». Secondo il rappresentante del movimento in Sardegna «non ci sono aree idonee e non bisogna perdere tempo ad individuarle favorendo così l’istruttoria delle nuove autorizzazioni in corso».

L’opera Distruzione

A margine della manifestazione, che dopo aver attraversato le vie del centro si è concentrata nella Piazza Eleonora, ha realizzato la sua installazione davanti al municipio il noto artista Manu Invisible. L’opera dal titolo Distruzione, è un messaggio contro quella che l’uso selvaggio delle rinnovabili potrebbe causare, ma anche grazie al gioco di parole, un messaggio “di istruzione”, quella necessaria a conoscere le dinamiche di un mondo e di una società che ad oggi appare divisa e confusa e dove l’arte, secondo Manu Invisible, «può essere l’elemento di unione per raggiungere un obiettivo comune e costruttivo».

Durante il presidio nella piazza Eleonora si sono susseguiti gli interventi dei vari rappresentanti dei comitati presenti e oltre a fare il punto sul contesto normativo e operativo delle energie rinnovabili in Sardegna, sono stati illustrati i danni che, secondo alcuni studi, gli impianti eolici provocherebbero al patrimonio culturale e paesaggistico, ma soprattutto sulle specie animali e sull’uomo.

Nel mentre prosegue a Oristano la raccolta di firme a sostegno della proposta di legge popolare “Pratobello 24”. I volontari sono presenti con il banchetto di raccolta presso il Centro commerciale Porta Nuova, dalle 10 alle 19 con orario continuato.

