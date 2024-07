Specie aliene invadono le acque del golfo 

Il surriscaldamento del mare causato dal cambiamento climatico, da tempo spinge nuove specie ad abitare il Mediterraneo.

E nel litorale oristanese l’attività del gruppo volontario dei “Subacquei per la scienza costa ovest” è molto importante perché di recente ha portato un nuovo importante contributo in merito alla presenza del pesce Istrice nelle acque del golfo.

Lo scatto

Durante una delle tante immersioni il fotografo Claudio Masala ha fatto una scoperta: «In pochi metri d’acqua ho avuto un incontro inconsueto, un faccia a faccia con un pesce Istrice. Una volta tornato in superficie ho avvisato il biologo del Centro marino internazionale di Torregrande, Daniele Grech».

L’esperto

«Per il mondo della scienza, il contributo che arriva da parte dei cittadini è un frammento prezioso che, unito ad altri, può aiutare nella ricerca».

Il biologo marino Daniele Grech sta lavorando ad una pubblicazione scientifica proprio sulla presenza nella costa oristanese dell’esemplare di pesce istrice: «Proprio per questo motivo ancora non possiamo rivelare il luogo esatto in cui è stata fatta questa scoperta perché sono in corso studi e approfondimenti», spiega l’esperto.

«Se catturato, questo pesce può risultare letale: non va assolutamente mangiato perché accumula sostanze tossiche e velenose in maniera similare al pesce Palla - prosegue Daniele Grech - ed è una specie che, abbiamo visto, potrebbe anche spiaggiarsi. Sarebbe estremamente importante poter recuperare l’esemplare per poter effettuare studi più approfonditi».

Da dove arriva?

«Presumiamo che questo pesce Istrice sia arrivato attraverso lo Stretto di Gibilterra perché è una specie segnalata in Atlantico, ma in Sardegna abbiamo già avuto la registrazione di una segnalazione risalente a diversi anni fa. Altre nel Mediterraneo si contano sulle dita di una mano - conclude il biologo - quindi questa informazione che arriva dalla costa oristanese è estremamente importante per la comunità scientifica».

Progetto internazionale

In futuro il cittadino potrà avere un filo diretto con gli scienziati grazie ad un portale che sarà sviluppato attraverso il progetto internazionale “Interreg - Italia Francia Alien Vigil”. «Si tratta di una nuova realtà che permetterà la segnalazione di specie aliene - anticipa Grech- per aiutare i ricercatori a raccogliere informazioni su queste specie non native del mar Mediterraneo».

