Specializzandi nelle sedi disagiate, bufera sulla proposta di Bartolazzi   

Non si placano le polemiche sull’idea dell’assessore regionale della Sanità Armando Bartolazzi che, nei giorni scorsi, incontrando i sindacati dei medici di medicina generale, ha proposto un suo progetto per colmare le gravi carenze sul territorio rendendo «più attrattiva la possibilità di lavorare come medici di medicina generale», con l’opportunità di accedere a posti di specializzazione in materie internistiche (come cardiologia, medicina interna, oncologia) fuori borsa, cioè in posti aggiuntivi e senza borsa di studio. A condizione di ricoprire l’incarico in una “sede carente” almeno per cinque anni.

Le polemiche

Dopo la nota dell’Ordine dei medici di Cagliari – che ha bocciato senza appello il progetto – e la risposta di Bartolazzi, che ha polemizzato su Facebook in un lungo post poi cancellato, concludendo dicendo “io vado avanti”, interviene in Consiglio regionale Paolo Truzzu, capogruppo di Fdi, che chiede che l’assessore sia ascoltato dalla commissione Sanità.

La richiesta

Truzzu ha inviato la sua richiesta al presidente dell'Assemblea Piero Comandini, e alla responsabile della sesta commissione Carla Fundoni: «Il Consiglio regionale e la commissione competente sono i luoghi istituzionalmente deputati non solo al confronto politico e all’analisi delle proposte, ma anche quelli in cui si determinano le decisioni che impattano sulla vita dei sardi». Prosegue: «Non si può che essere d'accordo col responsabile dell'Ordine quando evidenzia che si tratta di un’idea impossibile da realizzare e soprattutto una soluzione che non risolve il problema».

Poi si appella alla governatrice: «Comunque, se la presidente Todde dovesse trovare qualche minuto libero tra una nomina e l'altra del “superstaff” (quello fortemente contestato dalla sua maggioranza nella precedente legislatura) sarebbe interessante conoscere la sua opinione».

Il sindacato

Anche il sindacato medico Snami boccia la proposta di Bartolazzi. «Le norme non lo consentono - taglia corto il presidente regionale Domenico Salvago – per cui concentriamo le nostre energie nel tentativo di un primo step di salvataggio della medicina generale che sta morendo».

«Chiediamo da subito un tavolo tecnico per semplificare e deburocratizzare - aggiunge il vicepresidente Edoardo Depau - in un mese possiamo cercare di andare a regime. I medici scappano da una professione strozzata da una burocrazia stupida che limita la professione, togliendo tempo alla clinica. Il progetto deve essere preciso e dettagliato per evitare che, nonostante le indicazioni delle circolari assessoriali, l'ultima proprio dei giorni scorsi dello stesso assessore Bartolazzi, siano inascoltate e non applicate».

L’integrativo

«In Sardegna si aspetta da oltre 14 anni un nuovo accordo integrativo regionale (Air) – dice Loredana Angioni - per cui chiediamo entro 30 giorni la ratifica di un Air che ha richiesto ben 10 mesi di trattative nel 2023 e i primi mesi del2024 e che ha determinato la firma di una preintesa tra il precedente assessore e le organizzazioni sindacali».

«Ci dica l'assessore da quando vuol far partire i “30 giorni per andare a regime” perché noi siamo già pronti», conclude Salvago, «lo Snami propone di essere operativi da subito e di seppellire definitivamente la stagione del parlarsi addosso, lasciandoci alle spalle post e commenti sui social».

