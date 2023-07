Per tamponare la carenza di medici negli ospedali, a breve potrebbero arrivare in corsia fino a 20mila nuovi specializzandi al secondo anno di formazione, anticipando così di 12 mesi l’ingresso al lavoro. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge 87 del 3 luglio 2023, è possibile partecipare ai concorsi già dal secondo anno di scuola di formazione.