Specialista malato, Guardia medica chiusa 

Lo specialista di turno è stato male: ieri la Guardia medica di Sadali, che copre anche le emergenze sanitarie per i paesi di Seulo ed Esterzili è rimasta chiusa. Questo perché non è stato possibile da parte del sistema regionale sanitario trovare un sostituto in grado di assicurare l’assistenza medica in caso di emergenza nei tre centri della Barbagia di Seulo.

Barbara Laconi, sindaca di Sadali, dichiara: «Sia chiaro, un problema di salute può capitare anche a un medico. Quello che non va bene, però, è che non si sia in grado a livello organizzativo di garantire ugualmente un servizio così importante per la popolazione. Fatto che succede spesso a Natale, Capodanno e Ferragosto, per esempio».

Per Renato Melis, sindaco di Esterzili «è scandaloso. La Guardia medica chiusa dovrebbe essere un’eccezione, per noi sta diventando la prassi, fatto ancora più assurdo è che ormai passi tutto in sordina. Ci resta soltanto da affidarci alla buona sorte, sperando che nessuno in queste notti di blackout della continuità assistenziale non abbia problemi seri, nel qual caso dovrebbe aspettare almeno mezz'ora prima di ricevere assistenza sanitaria dal team del 118». (p. m. r.)

