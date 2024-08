Speciale Scalzi 

In attesa della festa di Cabras, Videolina dedica due speciali agli eventi che la caratterizzano. Oggi alle 15, i protagonisti, is curridoris, le donne che portano Santu Srabadoeddu, il parroco, gli storici racconteranno uno degli eventi identitari più importanti dell’Isola: la corsa degli Scalzi di Cabras.

Il secondo speciale, “La festa e il villaggio di San Salvatore”, andrà in onda lunedì sempre alle 15. Cuore della Corsa degli Scalzi è il villaggio novenario di San Salvatore. A raccontare il villaggio e la festa saranno gli abitanti, il comitato, gli storici e i devoti che continuano a popolare is domigheddas"(le casette). La Corsa degli Scalzi, la processione in onore di San Salvatore a Cabras, sarà trasmessa in diretta su Videolina il 31 agosto alle 7 di mattina e il 1 settembre alle 18.30 su Sardegna 1.