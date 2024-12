Speciale Sardegna “verso l’Unesco” 

“La Sardegna verso l'Unesco” è una grande scommessa della società isolana per la valorizzazione del proprio patrimonio archeologico e culturale. Il punto della situazione sulla procedura e i vantaggi che potrebbe portare l'Intelligenza artificiale sono stati affrontati in un convegno a Cagliari. In uno speciale realizzato da Maurizio Olandi e Andrea Serreli il resoconto dell'appuntamento promosso dall'Associazione Sardegna Verso l'Unesco. Appuntamento alle 15 su Videolina.