Saranno il capitano non giocatore della squadra italiana di Coppa Davis Filippo Volandri e l’assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio Gianni Chessa gli ospiti della prima puntata di “Sport In Diretta - Speciale Sardegna Open di Tennis” su Radiolina. Nel programma che andrà in onda a partire da oggi alle 15.15 con la conduzione di Lele Casini (nella foto) , interverrà anche il giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia.

RIPRODUZIONE RISERVATA