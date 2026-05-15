Speciale Sant’Efisio 

Tra i grandi protagonisti della Festa di Sant’Efisio occupano una posizione di assoluto rilievo i gruppi folk provenienti da tutta l’Isola con la bellezza e la magnificenza degli abiti tradizionali. Quest’anno senza la presenza delle traccas sono stati proprio i costumi e i gioielli a calamitare l’attenzione del pubblico arrivato a Cagliari da ogni parte del mondo.

Videolina celebra il Martire Guerriero con il secondo dei due speciali realizzato con i filmati girati lo scorso primo maggio a Cagliari. Oggi alle 21 tutto il fascino e il profondo valore identitario della processione in onore del Santo: un racconto che parla di emozioni, fede e grazia, affidato alle sole immagini accompagnate dalla musica.