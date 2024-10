Speciale “Radar” 

Alle 21 ritorna “Radar”, con una puntata speciale dedicata alla presentazione in Consiglio Regionale delle firme per la legge Pratobello 24 contro la speculazione energetica. Quali scenari si aprono dopo la manifestazione di ieri? Quale sarà il percorso della legge dopo l’appello dei firmatari? Con Nicola Scano (nella foto) e Mauro Pili, i rappresentanti dei comitati e dei territori, amministratori locali, agricoltori. Sarà anche l’occasione per ripercorrere le tappe della grande mobilitazione popolare che da Saccargia, il 15 giugno, e poi dalla presentazione della legge a Orgosolo, il 27 luglio, ha raccolto in tutti i centri della Sardegna 211mila firme. In apertura l’intervista col presidente del Consiglio Regionale Piero Comandini.