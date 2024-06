Speciale “Radar” 

Alle 21 su Videolina oggi una puntata speciale di “Radar”. La prima parte, con Andrea Sechi (foto) , sarà dedicata al turno di ballottaggio al Comune di Monserrato: in studio i due candidati sindaco Tomaso Locci e Valentina Picciau. La seconda, con Nicola Scano, alla manifestazione di Saccargia contro l’assalto eolico. Dopo un approfondimento con Mauro Pili, caporedattore dell’Unione Sarda, intervengono gli ospiti: Rita Corda, del comitato di difesa del territorio – No Tyrrhenian Link, Luigi Pisci, per il coordinamento dei comitati contro la speculazione energetica, Giancarlo Ballisai, del comitato Nuraxino a difesa del territorio, il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu. La regia è di Beppe Passavanti.