“Speciale Radar” 

Puntata speciale di “Radar”, stasera su Videolina, dedicata alla politica e al voto sardo alle elezioni Europee e Amministrative. Alle 21, nella prima parte, ospite del programma, condotto dal giornalista Andrea Sechi (nella foto) con la regia di Beppe Passavanti, il nuovo sindaco di Cagliari Massimo Zedda.

Nella seconda parte, alle 21.30, in collegamento, il nuovo sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, e il primo cittadino di Alghero, Raimondo Cacciotto; in studio, invece, la candidata sindaca di Cagliari del centrodestra, Alessandra Zedda, e il capogruppo in consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, Michele Ciusa.

