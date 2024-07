Speciale “Radar” 

Vanno avanti, senza sosta, le ricerche di Francesca Deidda: trovati un apparecchio dentale e un beauty case accanto alla vecchia Orientale. I Ris sono al lavoro su una probabile traccia di sangue. Dal web spunta un annuncio di Igor Sollai: lo scorso 25 maggio, proprio nei giorni della scomparsa di Francesca Deidda, avrebbe cercato di vendere la propria auto, una Volvo, per 15mila euro. Tutto questo, e gli aggiornamenti dell’ultimo minuto, sono oggi al centro della puntata di “Radar”. Uno speciale, in onda in prima serata su Videolina, per fare il punto - con ospiti, interviste, approfondimenti – sul dramma di questa giovane donna. Conduce Mariangela Lampis (nella foto) .

