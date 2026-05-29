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30 maggio 2026 alle 00:20

Speciale “L’antidoto” 

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«Qualsiasi tentativo di essere ottimisti, oggi, viene considerato non solo uno scandalo, ma un’eresia, una negazione irresponsabile del nuovo dogma dominante: questa è la cultura dello sfascio».

“L’antidoto” - “Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo”. Sta tutta in queste parole in copertina la sintesi del nuovo libro del direttore de “Il Foglio”, Claudio Cerasa, che viene presentato nella sala Giorgio Pisano de L’Unione Sarda. Il giornale dialogherà con il direttore delle testate del Gruppo, Emanuele Dessì. Lo speciale va in onda questo pomeriggio alle 15 su Videolina.

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