Speciale “Ippocrate” 

Stasera su Videolina alle 21 appuntamento con “Ippocrate” speciale talassemia. Nell’Isola le persone in cura per questa patologia sono 1500. In studio Massimiliano Rais (nella foto) con Federico Mereta. Intervengono Raffaella Origa, presidente della Società Italiana Talassemie ed Emoglobinopatie e docente di Pediatria all’Università di Cagliari; Mauro Murgia, direttore regionale Centro Sangue; Ugo Cappellacci, presidente Commissione Affari sociali della Camera; il consigliere regionale Francesco Agus. Verranno proposte le interviste a Franco Locatelli, responsabile Oncoematologia del Bambino Gesù, e Marianna Medda, che racconta la sua convivenza con la talassemia. Le interviste sono state realizzate da Alessandra Ragas. La regia è affidata a Massimo Piras.