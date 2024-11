“Le malattie reumatologiche in Sardegna” è il tema di “Speciale Ippocrate” in onda stasera alle 21.30 su Videolina. In studio, con Massimiliano Rais e Federico Mereta, il direttore dell’Unità di Reumatologia del Policlinico “Duilio Casula” a Monserrato, Matteo Piga, reumatologo dell’Aou di Cagliari, e Cesira Loi, coordinatrice Sardegna del Gruppo italiano per la lotta contro il Lupus eritematoso sistemico. Le malattie reumatologiche, che hanno una forte incidenza nell’Isola, interessano in prevalenza le articolazioni ma possono anche essere patologie sistemiche, che coinvolgono vari organi come cuore, pelle, polmone, rene, intestino e occhio. Grazie a diagnosi precoci oggi è possibile trattare queste malattie sin dal loro esordio e limitare la loro gravità. La regia di è di Stefano Perra.