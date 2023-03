“Speciale Ippocrate” 

Ogni anno più di 50 mila donne in Italia ricevono una diagnosi di tumore della mammella, è la neoplasia più frequente. Rappresenta il 30 per cento di tutti i tumori che colpiscono le donne. In Sardegna si registrano circa 1500 nuovi casi all’anno con una incidenza in aumento dello 0.3 per cento. Questi i temi della puntata stasera alle 21. In studio, ospiti di Teresa Piredda e Federico Mereta: Antonio Toesca, direttore Programma Senologia Chirurgica dell’Istituto Oncologico di Candiolo di Torino; Carlo Putzu, medico oncologo Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari; Maria Antonietta Barracciu, responsabile Radiologia Binaghi e Senologia diagnostica e di Screening mammografico della Asl di Cagliari e Marina Montisci, presidente dell’associazione Karalis Pink Team Daniela Secchi di Cagliari.