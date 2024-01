Tumore del colon retto: come riconoscerlo, prevenirlo e curarlo. È una delle malattie oncologiche più diffuse nel mondo occidentale e colpisce in Italia ogni anno 50 mila persone, oltre un migliaio in Sardegna. A questo tipo di tumore, cause, sintomi, e terapie, è dedicata la nuova puntata di “Speciale Ippocrate”, l’approfondimento di Videolina su medicina e salute, in onda questa sera alle 21.

Ospiti di Stefano Birocchi (foto) e Federico Mereta Felice Borghi, direttore Dipartimento Chirurgico e Chirurgia oncologica dell’Istituto per la ricerca e cura del Cancro di Candiolo, Nicola Cillara, chirurgo generale del Santissima Trinità di Cagliari e segretario vicario Acoi e Silvia Esu, oncologo medico dell’ospedale di Isili.