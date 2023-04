Non si sente spesso parlare di tumore alla laringe, eppure è importantissimo sapere quali siano i rischi perché, anche se diagnosticato tempestivamente, può avere conseguenze molto gravi sulla capacità di parlare, deglutire e respirare. Si tratta di una neoplasia fortemente correlata al fumo e l'abuso di alcolici, il 90 per cento dei pazienti fuma e beve, ma anche all’inquinamento dell’aria. Di cause, sintomi, cura e prevenzione del tumore alla gola si parla nella puntata di “Speciale Ippocrate”, riproposta questa sera alle 21 su Videolina. Ospiti di Stefano Birocchi e Federico Mereta, Stefano Bondi, direttore di Otorinolaringoiatria all’Irccs di Candiolo in provincia di Torino, Guido Sanna, direttore della Scuola di specializzazione di medicina generale di Cagliari e Virginia Viviano, insegnante di dizione.