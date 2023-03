Leucemie, linfomi e mielomi: sintomi, fattori di rischio e cure. Stasera alle 21 Videolina propone una puntata di “Speciale Ippocrate” dedicata a questo tema delicato. Focus sul lavoro dell’Ail e sulle novità nella cura del mieloma multiplo, secondo tumore del sangue in Italia.

Anche in Sardegna l’ultima frontiera dell'immunoterapia per il trattamento nei pazienti per i quali non esistono altre possibilità terapeutiche. Conducono Stefano Birocchi e Federico Mereta. Ospiti in studio, Daniele Derudas, dirigente medico della SC di Ematologia e Ctmo dell’Oncologico di Cagliari, Angelo Palmas, dirigente Medico Ematologia e Ctmo del San Francesco di Nuoro e Luigi Podda, dirigente medico dell'Istituto di Ematologia dell'Aou di Sassari.