“Speciale Ippocrate” 

La tecnologia diventa un grande aiuto per le persone con diabete. Sensori e microinfusori consentono di migliorare il monitoraggio della glicemia e la somministrazione della terapia. Tutto questo acquista una particolare importanza in Sardegna, regione che presenta il più alto numero annuale di nuovi casi di diabete di tipo 1. Temi al centro della puntata di “Ippocrate” in onda oggi alle 21 su Videolina. In studio, con Massimiliano Rais (foto) e Federico Mereta, l’assessore regionale della Sanità Carlo Doria; il direttore della Struttura complessa di Diabetologia della Assl di Olbia Giancarlo Tonolo, il direttore della struttura di Diabetologia Pediatrica del Brotzu di Cagliari Carlo Ripoli; Riccardo Trentin, presidente Federazione Rete Sarda Diabete; la ricercatrice Manuela Battaglia. Regia di Stefano Perra.