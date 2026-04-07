“Una Finestra sull’Universo – Speciale Artemis II” è un viaggio televisivo affascinante e accessibile che accompagna il pubblico dentro una delle missioni più attese della nuova era spaziale: il ritorno dell’uomo intorno alla Luna con il programma Artemis II della NASA. In questa seconda puntata il passaggio sul lato nascosto della luna con i 40 minuti di black out delle comunicazioni con la terra.

Ospiti di questa puntata saranno il fisico Paolo Ferri che ha lavorato all’Agenzia spaziale europea (ESA) dirigendo il dipartimento di operazioni spaziali, Alberto Pellizzoni e Silvia Casu ricercatori dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari. Infine in collegamento a distanza Paolo Attivissimo divulgatore scientifico. Alle 15 su Videolina.