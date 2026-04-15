“Una Finestra sull’Universo - Speciale Artemis II” alle 21 su Videolina. Artemis II con il suo ritorno sulla Luna rappresenta il primo passo di una nuova corsa alla Luna che vede protagonisti Stati Uniti ed Europa, con il programma Artemis, e la Cina, con il proprio programma spaziale. L’astrofisico Manuel Floris, direttore scientifico del Planetario de L’Unione Sarda, condurrà gli spettatori alla scoperta di quanto è accaduto di interessante nella missione Artemis II. Grazie alla presenza di esperti, si scopriranno i risultati scientifici e tecnologici di questa missione ed il futuro del programma Artemis, con la costruzione di una base permanente sulla Luna. Inoltre si potranno rivedere le immagini raccolte dagli astronauti in questo viaggio.