Special Olympics, premiata Sabrina Piras 

La città celebra Sabrina Piras vincitrice ai Giochi mondiali invernali Special Olympics 2025. La cerimonia si è svolta a Palazzo Bacaredda prima della seduta del Consiglio comunale. Per tutti “un esempio di come la perseveranza e la passione possano condurre a risultati straordinari”.Sabrina Piras, cagliaritana, è stata premiata per il suo trionfo nella disciplina delle racchette da neve ai Mondiali ospitati a Torino dall’8 al 15 marzo. La manifestazione ha visto la partecipazione di 1.500 atleti provenienti da 102 Paesi, accompagnati da 3.000 volontari e migliaia di familiari e membri dello staff.

Sabrina, 55 anni, è la più piccola di 7 figli e ha affrontato numerose difficoltà sin dalla tenera età. Fino ai cinque anni, ha combattuto contro gravi problemi di deambulazione e comunicazione. Nel 2008, un'altra pesante sfida si è presentata nella sua vita con la diagnosi di cancro. Nel 2011 ha trovato un nuovo ambiente di crescita e supporto nell’associazione porti a dilettantistica Millesport, dove ha potuto contare su un team di professionisti e volontari che l'hanno aiutata a superare le difficoltà comunicative. La sua passione per lo sport l'ha portata a cimentarsi in diverse discipline, tra cui calcio, bowling, danza sportiva, nuoto e racchette da neve, unica disciplina praticabile nell’area di Cagliari, sulla spiaggia del Poetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA