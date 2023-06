Special Olympics, dieci sardi a Berlino 

A Berlino una notte da ricordare per i dieci sardi presenti all’Olympic Stadium della capitale la cerimonia di apertura degli Special Olympics World Games 2023. Circa 50.000 spettatori si sono riuniti sabato sugli spalti per assistere allo spettacolo di migliaia di atleti provenienti da tutto il mondo. La delegazione italiana- composta da 142 persone, di cui 97 atleti, 41 coach e 4 delegati ha sfilato nel corso della serata che segna l’inizio della otto giorni di competizioni. Ecco gli atleti sardi impegnati. Per la pallavolo, Elisa Deiana di Quartucciu, Anna Ladu di Nuoro, Alessandro Repetto di Carloforte, Marco Murgia di Macomer. Poi Elisa Sanna di Carbonia nel Beach Volley, Riccardo Racis di Escovedu e Fabio Marrocu di Elmas nel Calcio a 5; Giovanna Demurtas di Arzana nella ginnastica Artistica; Luciano Scandariato di Carbonia nelle bocce. Alla guida della nazionale di Futsal Andrea Siddi di San Giovanni Suergiu.

