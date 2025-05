Specchio parabolico danneggiato: allarme 

Un piccolo allarme nel centro storico di Monserrato: da qualche giorno, è caduto lo specchio parabolico all’angolo tra via Cicerone e via Tito Livio, in un incrocio dove la visibilità è pari a zero e diventa difficile svoltare in sicurezza. Una situazione segnalata a più riprese dai residenti, in attesa di un intervento. Un problema simile è lamentato anche alla fine di via Marco Claudio Marcello, la strada che si immette in via San Gottardo. Le intersezioni, stando ai dati, sono le zone in cui si verifica il maggior numero di incidenti.

