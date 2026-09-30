Specchio distrutto, incrocio a rischio 

All’incrocio tra via Eligio Putzu e via Marco Claudio Marcello, a Monserrato, i residenti tornano a segnalare un problema che da diverso tempo mette in difficoltà automobilisti e pedoni: lo specchio parabolico danneggiato in un punto considerato critico per la circolazione.

«Già tempo fa il cartello era messo male ed era pericoloso per chi passava a piedi», la denuncia di Alvise Montisci. Col passare delle settimane la struttura è caduta, peggiorando la visibilità. Un pericolo soprattutto per le auto che escono da via Putzu, spiegano gli abitanti. L’assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Nonnoi, assicura che l’intervento è già programmato: «È calendarizzato. Se la ditta è disponibile, potremmo anticipare e intervenire anche nei prossimi giorni». L’obiettivo è ripristinare lo specchio e migliorare la sicurezza in un incrocio segnalato come particolarmente critico.

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