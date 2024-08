Specchietti di auto rubati in un raid: in cella un 58enne 

In tesa aveva un casco rosa. Anche per questo l’hanno bloccato mentre tentava di fuggire a piedi stringendo in mano lo specchietto retrovisore esterno che aveva sradicato dalla portiera di un’auto in sosta in via dei Falletti. Quando i poliziotti della Squadra volante hanno sorpreso, in flagranza per i reati di furto e danneggiamento, un uomo di 58 anni, l’hanno anche perquisito. In uno zaino che il ladro teneva sulle spalle, gli agenti della Questura hanno trovato altri tre specchietti, divelti dagli sportelli di altrettante auto in sosta.

È successo lunedì sera, quando al numero unico per le emergenze uno-uno-due alcuni residenti in via dei Falletti hanno segnalato che il 58enne stava compiendo un raid contro gli specchietti delle auto parcheggiate lungo la strada. Quando ha visto arrivare la pattuglia della Squadra volante, il ladro ha tentato di fuggire a piedi ma è stato raggiunto dai poliziotti, che l’hanno identificato e invitato a tornare a casa sua, nei dintorni.

Al centro operativo della Questura sono però arrivate altre segnalazioni sulla presenza dello stesso uomo in via Baronia e in via Ogliastra, e anche in quel caso stava strappando via gli specchietti retrovisori dalle auto in sosta. La pattuglia è intervenuta e ha nuovamente bloccato il 58enne, che avrebbe precedenti specifici, che però stavolta è stato condotto in Questura e dichiarato in arresto. Al processo per direttissima, il giudice ha convalidato il provvedimento e ha rinviato l’udienza, imponendo all’uomo l’obbligo di firma.

