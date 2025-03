Specchi spariti dagli incroci: «Gravi rischi» 

Continuano a sparire uno dopo l’altro gli specchi parabolici sistemati negli incroci più pericolosi delle strade della città.Questa volta è toccato a via Vittorio Emanuele nei pressi di via La Marmora dove da qualche giorno non c’è più traccia dello specchio di cui è rimasto solo il palo con l’appoggio arancione.

Dove sia finito non è dato sapersi. Potrebbe essere stato rubato, come si presume sia successo anche in altre strade, oppure potrebbe essere caduto frantumandosi in mille pezzi, anche se per terra non c’è mai stata traccia di vetri. Sta di fatto che la mancanza di questi specchi è molto pericolosa per la viabilità e aumenta il rischio di incidenti stradali. Molto spesso infatti sono l’unico ausilio per chi deve uscire dagli incroci e non ha la visibilità per via delle auto in sosta dove non consentito. Altri furti si erano susseguiti in via Mercadante all’incrocio con via Gramsci e nella zona di piazza IV Novembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA