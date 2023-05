Spazzatura sui binari chiusi della metro 

Spazzatura e buste pieni di rifiuti di ogni tipo. Sacchetti contenenti deiezioni di cani. Bottiglie di vetro spaccate, plastica, piatti e ciotole, confezioni di succhi di frutta, cartacce. E anche un indumento e un gioco per bimbi piccoli. Tutti sparsi ai lati del binario della metro.

È lo spettacolo indecoroso che si trova di fronte chiunque percorra via Bruto, dove fino a poco tempo fa passava la metro, prima dello stop per i lavori nella tratta Gottardo-Repubblica. Nella mini discarica si trova di tutto, persino un carrello della spesa. Qualcosa è stata portata via. Il resto, però, c'è ancora. «L'odore che emanano certe buste piene di chissà cosa, è nauseante e si sente anche da una certa distanza», commenta Giorgio Caria: «Chi percorre il vialetto che porta a via Porto Botte deve turarsi il naso. È una discarica a cielo aperto usata dagli incivili».

