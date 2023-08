Proteste per i rifiuti abbandonati per strada. «C’è chi pulisce il giardino della propria casa buttando tutto sulla via pubblica», denuncia Claudio Lovisano, un abitante di via Monte Marganai, dove pare che il degrado sia frequente. «So che capita anche in altre parti della città: buttano di tutto, comprese deiezioni animali. Occorre aumentare le sanzioni anche per questo tipo di comportamenti», il suo appello.

