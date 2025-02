Spazzatura in via D’Annunzio «È diventata una discarica»  

Sta diventando una discarica a cielo aperto via D’Annunzio, a due passi da via Porcu. Nel muretto che costeggia il parco Matteotti, ogni giorno vengono lasciati rifiuti di ogni tipo. In questi giorni è la volta di barattoli di vernice e di cassette di plastica piene di bottiglie di birra. Uno sfregio per una strada che nell’ultimo periodo si è popolata di attività commerciali e che è diventata un punto di passaggio per tantissime persone.

«Ormai è sempre così» dice una passante, Rita Asuni, «lasciano i rifiuti non solo sul muretto che costeggia il parco dalla parte di via D’Annunzio ma anche in quello su via Cagliari, proprio di fronte all’ingresso secondario del giardino. Ci sono buste colme di spazzatura di ogni genere. Mi ricordo che nel periodo di Natale avevano buttato anche tutte le decorazioni, così in mezzo alla strada».

E pensare che si sta facendo di tutto per riqualificare la zona partendo proprio dal parco Matteotti. Qui sono stati rimessi a nuovo i camminamenti, potati gli alberi, sistemati i giochi ed è stata riattivata la grande fontana con i suoi zampilli.

Di recente è stato sistemato il prato verde in alcune delle aiuole ed è stata ricavata anche una piccola area cani a ridosso dell’ingresso, chiuso, su via Brigata Sassari. Sono stati ristrutturati anche i bagni pubblici, chiusi per lungo tempo perché devastati dai vandali, e che saranno presto riaperti.

RIPRODUZIONE RISERVATA