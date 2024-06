Spazzatura e degrado nel sentiero di nessuno 

Un sentiero, una striscia di terreno tra le case in via Costantino Imperatore e il fiume, con il camminamento pedonale. Un’area che sembra terra di nessuno. Ma in tanti la percorrono per abbandonare rifiuti. Più avanti si trova un grande spiazzo che è stato di recente sfalciato e pulito con cura. Ma non è stato fatto con il sentiero. «Non è nostro», dichiarano i residenti della palazzina accanto. Secondo molti sarebbe comunale. «Effettueremo le necessarie verifiche», dichiara l’assessore all’Igiene Urbana Emanuele Meloni.

