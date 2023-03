Spazzatura dimenticata in mezzo al marciapiede 

Sono passati cinque giorni e i cumuli di bustoni neri di indifferenziato, lasciati nel bel mezzo del marciapiede in via Turati a pochi passi dall’ingresso della clinica e degli ambulatori Asl, ieri mattina non erano stati ancora ritirati. Ormai i sacchi hanno invaso tutto il passaggio così che pedoni e soprattutto disabili e mamme con le carrozzine, sono costretti a passare in mezzo alla strada.

In compenso sono arrivati i bollini. Già nei giorni scorsi, così come era stato fatto per un identico cumulo in via Porcu, gli operatori della De Vizia hanno contrassegnato le buste con l’avviso di rifiuto non conforme peraltro abbandonato dove non consentito, ma mentre in via Porcu i sacchi sono stati ritirati in via Turati restano dov’erano con tanto di cartelli sistemati dai passati “Ti abbiamo visto. Ti denuncio”. Eppure tutti aspettavano i controlli che la De Vizia sta portando avanti con l’ausilio dei vigili urbani già in tutte le zone di raccolta dove le buste vengono aperte per cercare tracce che possano far risalire ai responsabili. Cosa che invece non è successa. Sono stati invece ritirati quasi subito gli scarti di macelleria lasciati in via Vittorio Emanuele dove ancora, dopo giorni, si sente l’odore insopportabile. (g. da.)

