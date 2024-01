Spazzatura con il codice a barre, si comincia a maggio 

Per le bollette intelligenti, in cui il cittadino paga per quel che conferisce, con le buste di indifferenziato con il codice a barre, ci sarà da aspettare maggio. Nel frattempo, tutto procederà come sempre. Al momento, la ditta sta finendo di consegnare i mastelli alle utenze domestiche e poi procederà a distribuirli alle attività commerciali. La vice sindaca, con delega all’ambiente, Maria Tegas, osserva: «La bollettazione puntuale, come da capitolato, partirà a maggio ma l’idea è di fare una prova al termine della distribuzione dei contenitori, una sorta di rodaggio per vedere come rispondono i cittadini, se ci sono delle criticità e risolverle in anticipo. Invitiamo a non usare le buste con il codice adesso, perché sarebbe uno spreco. Intanto, la produzione di indifferenziato si è ridotta notevolmente, ed è un traguardo che fa ben sperare».

Intanto, scaricando su smartphone la app Separiamo, si possono trovare tutte le informazioni utili, come il calendario, l’ecobolario, prenotare un ritiro o fare segnalazioni. Impossibile consegnare il secco in ecocentro, perché dovrà essere tutto tracciato tramite il barattolo. Una volta entrato a regime, in inverno, l’indifferenziato passerà ogni due settimane, mentre in estate avrà cadenza settimanale. (p. cam.)

RIPRODUZIONE RISERVATA