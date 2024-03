Spazzatura abbandonata, nuova denuncia 

Una storia senza fine. Quella dell’abbandono di rifiuti a Sestu. L’ultima segnalazione è di Antonio Caredda, che racconta una situazione esasperante: «È l’ennesima volta che vedo questa scena, ho segnalato spesso senza risultati», racconta riferendosi a via Giulio Cesare, in direzione della strada Sa Cantonera; «mi verrebbe voglia di comprare io stesso telecamere o fototrappole per beccarli».

A Sestu abbondano infatti le multe e anche le bonifiche anche se non sempre le risorse comunali bastano. La Polizia Locale ha anche pianificato un aumento delle telecamere. Il fenomeno è frequente nelle campagne, ma accade anche nei parchi. «Condanniamo questo gesto», è il commento dell’assessore all’Igiene Urbana e Lavori Pubblici Emanuele Meloni, «la bonifica ricadrà sulle tasche di tutti i cittadini e questo non è giusto. Ho chiesto agli uffici ulteriori verifiche».

